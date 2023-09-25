Актера Уральских пельменей Сергея Ершова обокрали

В Екатеринбурге у актера «Уральские пельмени» Сергея Ершова вскрыли автомобиль и украли ноутбук. Об этом было сообщенно в телеграм-канал шоу сегодня 25 сентября.

"Вчера вечером, около 20:00 по адресу Тургенева, 22, автомобиль Сергея Ершова был вскрыт злоумышленниками. Среди прочих ценностей, воры прихватили рюкзак с ноутбуком, в котором находятся документы и сценарий для нового проекта на телеканале СТС.

Участники команды "Пельмени" обещают, что человеку, предоставившему информацию о местонахождении или возвращению похищенного, будет выдана награда.