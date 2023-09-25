Украинские фигуристы отказались пожать руку грузинским коллегам

Вопреки спортивной традиции, фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить грузинский дуэт Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы с их победой на последнем этапе юниорского Гран-при в Будапеште, Венгрия. Хотя дуэт Серова-Хобта занял второе место на турнире, они отказались протянуть руку соперникам в знак признания их успеха.

На церемонии награждения Метёлкина и Берулава обняли бронзовые призеры, канадцы Мартину Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лоран. Затем они подошли к Серовой и Хобте, чтобы поздравить их с серебряной медалью, но украинская пара отказалась пожать им руки и сделала все возможное, чтобы выразить свое несогласие.

Анастасия Метёлкина начала выступать за сборную Грузии в 2020 году, а Лука Берулава - в 2019 году, и оба они получили свое фигурное катание в Московской школе.

Несмотря на многочисленные обращения местных журналистов, Министерство молодежи и спорта Грузии пока не прокомментировало этот инцидент.