В США создали приложение для походов в туалет во время просмотра кинофильма

В Соединённых Штатах уже несколько лет существует приложение под названием RunPee, которое упрощает жизнь киноманам. Оно позволяет пользователям добавлять временные отметки для фильмов, тайм-коды, указывая точки в фильме, во время которых можно спокойно отправиться в туалет.
Интересно, что идея возникла у Дэна Гарднера задолго до создания приложения — в 2005 году, когда он смотрел фильм "Кинг Конг". Фильм шел более трех часов, и Гарднер не мог позволить себе покинуть зал. Однако, помня сцену, которую можно было пропустить без потери связки сюжета, Гарднер решил разработать приложение, которое поможет другим зрителям не оказаться в подобной ситуации.
Вернуться к идее создания приложения Гарднер смог только после того, как стал фрилансером в 2008 году. Тогда RunPee был интернет-сайтом, на котором предлагалась хронологическая информация о фильмах, которые находились в прокате. Пользователи могли вносить собственные временные отметки и краткий синопсис событий, происходящих во время этих моментов.
Как работает приложение? Оно отсчитывает время до следующего удобного для покинутья зала момента. В таких фильмах может быть несколько таких моментов. К примеру, для последнего киношедевра "Оппенгеймер" пользователи приложения предоставили тайм-коды для шести сцен, которые можно безболезненно пропустить, если, конечно, вам необходимо немедленно отправиться в уборную.
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