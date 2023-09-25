Банк России презентует новые банкноты уже в этом месяце

В октябре 2003 года банк России представит обновленные купюры достоинством в тысячу и пять тысяч рублей. Они посвящены Приволжью и Уралу.

По словам зампредседателя ЦБ РФ Сергея Белова, по сравнению с модернизированными 100 рублевыми купюрами, эти будут содержать больще защиты от подделок.

Банкноты в одну тысячу и пять тысяч рублей сохранят свою цветовую палитру, - заявил Белов. В данный момент идет модернизация 500 рублеовй купюры, она будет посвящена Северо-Кавказскому округу.