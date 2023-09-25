Крокодилы спасли собаку

Крокодили из индийского региона Махараштра вместо того, чтобы съесть собаку, спасли ее.

Недавно произошел удивительный случай на реке Савитри, молодого пса загнала в воду стая одичавших собак, где затаились крокодилы. Однако, вместо того, чтобы напасть на нее рептилии своими мордами начали толкать ее к безопасному месту на берегу.

Ученые объяснили поведение крокодилов так: разумное поведение, наводящее на мысль о межвидовой эмпатии.