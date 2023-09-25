Опоздавший на рейс россиянин две недели жил в аэропорту Пхукета

По сообщению The Phuket Express, россиянин, 38-ми лет, вернулся на родину после двухнедельного пребывания в международном аэропорту Пхукета. Мужчина просто опоздал на свой рейс домой.

Российский подданный, чье имя не разглашается, прогулял свои деньги на отдыхе, и не смог купить обратный билет. Все, что у него с собой было - это паспорт и мобильный телефон.

Позже мужчина рассказал прессе, что он ожидал, когда его мать приобретет ему новые авиабилеты, чтобы он смог вернуться домой, однако деньги они не смогли собрать. Туристическая полиция Пхукета и сотрудники аэропорта позаботились о незадачливом путешественнике, мужчина был доставлен в ближайшую больницу для лечения конъюнктивита, Более того, во время его вынужденного пребывания в аэропорту персонал помог ему найти пищу и одежду, а также оплатил счета за медицинское обслуживание.