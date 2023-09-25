В городе Цмелев, Польша нашли настольную игру 500-летней давности

Польские археологи обнаружили уникальную настольную игру, высеченную на камне, которую они датировали XVI веком. Найденная игра была обнаружена среди руин древнего замка и представляла собой поврежденную плиту из песчаника размером 32 см в длину и переменной толщиной от 6 до 12 см. Размер самого игрового поля составлял около 13,5 см.

Ученые, изучая находку, предполагают, что она могла быть высечена мастерами, строящими этот замок. Также существует версия о том, что игра могла быть создана детьми или слугами, проживающими в замке.

С большой степенью вероятности, на поврежденной плите изображена «Мельница» - разновидность стратегической настольной игры с древней историей. Ранее, подобные «игровые доски» встречались преимущественно в Англии.