Овцы в Греции съели 100 килограмм конопли

В Греции, стадо овец случайно наткнулось на плантацию каннабиса и полностью съело весь урожай. Овцы случайно обнаружили теплицу фермера, в которой выращивались кусты каннабиса. Пастух, догонявший стадо, понял, что животные ведут себя очень странно.

Выяснилось, что животные съели почти 100 килограммов посева. Кроме того, значительная часть урожая уже была уничтожена штормом «Даниэль», который обрушился на средиземноморское побережье в начале сентября. Владелец теплицы с горечью рассказывает: «Я не знаю, стоит ли мне смеяться или плакать. Летом у нас стояла неподъемная жара, всё засохло. В сентябре на наш регион обрушились наводнения. А теперь вот такое… Овцы просто съели все, что осталось».

Согласно информации издания, животные, возможно, употребили урожай из теплицы из-за отсутствия травы в других районах. Множество пастбищ в Салоникской равнине, где обитает скот, оказались затоплены в результате недавних наводнений.