Овцы в Греции съели 100 килограмм конопли

В Греции, стадо овец случайно наткнулось на плантацию каннабиса и полностью съело весь урожай. Овцы случайно обнаружили теплицу фермера, в которой выращивались кусты каннабиса. Пастух, догонявший стадо, понял, что животные ведут себя очень странно.
Выяснилось, что животные съели почти 100 килограммов посева. Кроме того, значительная часть урожая уже была уничтожена штормом «Даниэль», который обрушился на средиземноморское побережье в начале сентября. Владелец теплицы с горечью рассказывает: «Я не знаю, стоит ли мне смеяться или плакать. Летом у нас стояла неподъемная жара, всё засохло. В сентябре на наш регион обрушились наводнения. А теперь вот такое… Овцы просто съели все, что осталось».
Согласно информации издания, животные, возможно, употребили урожай из теплицы из-за отсутствия травы в других районах. Множество пастбищ в Салоникской равнине, где обитает скот, оказались затоплены в результате недавних наводнений.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.