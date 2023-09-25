Иван Охлобыстин рассказал об уехавших коллегах за рубеж

В литературных кругах Иван Охлобыстин, известный актёр, писатель и сценарист, рассказал о своем отношении к артистам, которые решили покинуть родную Россию и отправиться на Запад. В интервью газете kp.ru он заявил, что идея о том, что Голливуд стремится приютить отечественные звезды, является полной иллюзией.

"Там они не нужны никому. Жизнь может предлагать разные варианты, но с точки зрения объективности, там нет места творческим личностям. Там другая аудитория, другая социальная окружающая среда, и поэтому артисты никогда не смогут передать настоящие чувства и переживания людей, которые туда переселились. Они знают только о том, как мы живем, о том, с чем сталкивались в прошлом", — подчеркнул Охлобыстин, выражая надежду, что большая часть эмигрантов снова осознают свои истинные ценности.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что только Родина, только в России можно найти особый приют для творческого человека, чьей задачей является вдохновлять людей на свершения, на само преодоление. Такие творческие личности должны служить примером для детей, которые мечтают оказаться на другой стороне экрана.