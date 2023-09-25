Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Иван Охлобыстин рассказал об уехавших коллегах за рубеж

Life, фото ТАСС / Сергей Фадеичев
Опубликовано: 25.09.2023 09:48 0 142
Иван Охлобыстин рассказал об уехавших коллегах за рубеж

В литературных кругах Иван Охлобыстин, известный актёр, писатель и сценарист, рассказал о своем отношении к артистам, которые решили покинуть родную Россию и отправиться на Запад. В интервью газете kp.ru он заявил, что идея о том, что Голливуд стремится приютить отечественные звезды, является полной иллюзией.

"Там они не нужны никому. Жизнь может предлагать разные варианты, но с точки зрения объективности, там нет места творческим личностям. Там другая аудитория, другая социальная окружающая среда, и поэтому артисты никогда не смогут передать настоящие чувства и переживания людей, которые туда переселились. Они знают только о том, как мы живем, о том, с чем сталкивались в прошлом", — подчеркнул Охлобыстин, выражая надежду, что большая часть эмигрантов снова осознают свои истинные ценности.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что только Родина, только в России можно найти особый приют для творческого человека, чьей задачей является вдохновлять людей на свершения, на само преодоление. Такие творческие личности должны служить примером для детей, которые мечтают оказаться на другой стороне экрана.

Life, фото ТАСС / Сергей Фадеичев
Опубликовано: 25.09.2023 09:48 0 142
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
В плену порока: стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink Originals
«Слово пацана» — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Ростелеком» сделал доступной мобильную связь еще в четырех деревнях Калужской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему так важно поддерживать малый и средний бизнес
На что обратить внимание при покупке автомобиля в автосалоне?
Сверла по керамограниту

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru