Телеканал Россия назвал дату выхода фильма Чебурашка 2

Продолжение семейной комедии "Чебурашка" будет показано в российских кинотеатрах с 1 января 2026 года.

"Чебурашка" стал наиболее прибыльным фильмом в истории российского кинопроката, собрав более 6,5 миллиарда рублей и привлекший аудиторию в 22 миллиона зрителей. Вдохновленные успехом первого фильма, сценаристы, продюсеры и режиссер проекта, Дмитрий Дьяченко, решили создать продолжение сюжета.

События в фильме "Чебурашка-2" будут происходить год после событий первой части. Главный герой, Чебурашка, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и иногда даже хулиганить, показывая зрителям свое взросление. Вместе с Геной, он проживает счастливую жизнь, пока их мир не нарушается "невероятным событием". Во второй части фильма дебютируют новые и необычные персонажи, как отметил соавтор сценария Виталий Шляппо.