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Работница Аэропорта съела деньги на досмотре

Сноб, фото Manila International Airport
Опубликовано: 22.09.2023 16:26 0 132
Работница Аэропорта съела деньги на досмотре

Согласно информации, опубликованной PhilStar Global, произошел случай кражи денежных средств со стороны сотрудницы аэропорта на Филиппинах. Событие развернулось в Манильском аэропорту, когда один из китайских пассажиров заметил, что его кошелек был оставлен открытым после прохождения досмотра. Позднее, мужчина обнаружил недостаток в размере 300 долларов.

Запись с камеры видеонаблюдения раскрыла факт кражи денег со стороны работницы аэропорта, занимавшейся досмотровым контролем багажа пассажиров. Она незаметно извлекла деньги из кошелька, а затем попыталась скрыться с ними. Чтобы убрать следы преступления, она проглотила украденные купюры и подавилась. Коллега дала ей бутылку с водой, отпив немного, женщина проглотила деньги.

В результате происшествия, злоумышленницу и ее начальника отстранили от работы.

Сноб, фото Manila International Airport
Опубликовано: 22.09.2023 16:26 0 132
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