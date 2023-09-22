Стоматолог из Англии запрещает хранить зубные щетки в ванной

Доктор Пайал Бхалла, стоматолог из английской клиники «Quest Dental», утверждает, что пришло время прекратить хранить зубную щетку в ванной комнате.

Причина кроется в том, что на зубной щетке селятся бактерии. Когда мы смываем воду в унитазе, она вместе с микроорганизмами превращается в мельчайшие капельки, образуя аэрозоль, который оседает в каждом уголке ванной, включая наши зубные щетки. И что самое ужасное, когда мы затем используем эти щетки, мы также кладем в рот и микрочастицы фекалий. Не спасает даже отдельный санузел. А если ванной пользуются несколько человек, то риски удваиваются.

Доктор Бхалла советует нам прекратить привычку хранить зубные щетки в ванной комнате, хранить их в специальном шкафчике в спальне. Важно следить, чтобы внутри шкафчика было всегда идеально чисто и сухо.