ФСН поможет подобрать имя вашему ребенку

Федеральная налоговая служба (ФНС) России информирует о запуске нового сервиса на портале Единого государственного реестра ЗАГС – сервиса подбора имени для новорожденных. В рамках этого сервиса используется база данных из 5000 реальных и уникальных имен детей, родившихся с 1 октября 2018 года. При выборе имени для своего ребенка родители могут учесть такие критерии, как пол, часто встречающиеся сочетания имени и отчества, популярность и редкость имени, а также его длину. Сервис также учитывает региональные и национальные особенности.
Кроме того, с помощью сервиса родители могут случайным образом сгенерировать имя для своего малыша. На портале также представлен полный список имен детей, рожденных с 1926 года и отсортированных по популярности, от самого распространенного до самого редкого.
В соответствии с данными из реестра ЗАГС, самыми популярными женскими именами в 2023 году остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских имен родители чаще всего выбирают Михаила, Артема, Александра, Матвея и Максима.
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