Финны составили карту ощущений любви на теле человека

Ученые из Университета Аалто в Финляндии составили карту проявления любви на теле человека. Ярко выделена область головы и мозга, но присутствуют и другие органы.

Научное исследование выявило 27 различных форм любви, включая романтическую, сексуальную, родительскую и даже любовь к себе. Чтобы узнать, как эти чувства ощущаются, сотни участников были попытались нарисовать, где они ощущают каждую из них.

Результаты исследования показали, что большинство видов любви отражаются в мозге, однако их воздействие на ощущения явно различается по всему телу. Например, любовь матери к ребенку также сильно ощущается в груди.

Те формы любви, которые считаются самыми сильными, ощущаются наиболее широко по всему телу. Интересно отметить, что культурные особенности также влияют на наши чувства - в религиозно настроенном обществе, любовь к Богу может проявляться с особой интенсивностью.