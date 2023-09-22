Американка родила ребенка на коцерте 50 Cent

В Соединенных Штатах Америки на концерте известного рэпера 50 Cent произошло необычное событие - женщина родила ребенка прямо во время выступления. Из-за неожиданной ситуации и невозможности доставить будущую мать в больницу, медики, находившиеся в зале, были вынуждены оказать помощь прямо перед толпой зрителей.

Чтобы обеспечить необходимую конфиденциальность для проходящих родов, была создана «человеческая завеса» вокруг женщины, а затем приставлены простыни для создания относительно уединенной обстановки. После успешных родов как мать, так и новорожденная девочка были отправлены в больницу для более детального медицинского обследования.

Врачи, оказавшие помощь, поделились, что состояние мамы и ребенка было стабильным и нет никаких причин для беспокойства. Интересно отметить, что данное явление является достаточно распространенным - во время концертов при обожаемых артистах часто у фанаток начинаются родовые схватки. Сообщалось, что недавно в Бразилии на концерте группы Metallica произошел подобный случай.