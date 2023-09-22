На одной из могил в Крыму живет преданный хозяину пес

Трогательная история Хатико получила неожиданное продолжение на кладбище Белогорска в Крыму.
В начале августа волонтёр Александр Степанов заметил пса и начал его подкармливать. Он также попытался узнать судьбу этой собачки. Парень решил поделиться своей историей о новом псе в Сети, и его видео быстро набрало десятки тысяч просмотров.
"Ого! Собачка... Я приходил сюда в последний раз, и она была здесь. И снова она здесь. Я думал, что она случайно оказалась здесь, но через неделю она снова была здесь. Может быть, это её хозяин похоронен здесь?" - спросил Степанов у своих подписчиков.
После этой истории отзывчивые подписчики начали делиться своими историями о животных. Например, Ирина из Минска рассказала, как овчарка Джульбарс, принадлежавшая её покойному дяде, ходила на его могилу на деревенском кладбище. Даже когда у неё не было задних лап, она не переставала ходить на могилу. Если ее не пускали, она выла и скулила, а потом умерла на этой могиле.
Степанов планирует забрать пса на передержку в ближайшем будущем и поискать ему новых хозяев. Многие комментаторы уже выразили желание забрать "крымского Хатико". Волонтёр занимается помощью животным уже четыре года и за это время пристроил около 20 кошек и собак.
https://static.life.ru/publications/2023/9/21/726013287106.7559.mp4
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