Концерт стоимостью в шесть миллионов долларов перенесли из-за событий в Карабахе

Власти Армении из-за событий в Нагорном Карабахе, в Ереване перенесли концерт культового американского хип-хоп артиста Snoop Dog.

Стало известно, что приглашение рэп-звезды обошлось бюджету Армении в шесть миллионов долларов.

Концерт был запланирован на 23 сентября. Новую дату сообщат в ближайшее время.