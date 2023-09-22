Пиво Guiness возвращается в Россию

Московская пивоваренная компания (МПК) приняла решение заняться поставками в Россию знаменитого ирландского пива Guinness Draught. Согласно информации, полученной от Росаккредитации и переданной изданию "Коммерсантъ", производитель пива Хамовники и Жигули получил декларацию соответствия на импорт, выпущенное после 17-го февраля.

Декларация распространяется на различные емкости: бутылки, банки и бочки объемом от 0,33 л до 50 л. В настоящее время неизвестно, какого размера будет первая поставка данного пива в Россию.