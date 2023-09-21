Гостиница напечатанная в 3D появится в Подмосковье

В подмосковье, в ста километрах от столицы, скоро возникнет необычная гостиница, созданная при помощи передовой технологии 3D-печати.

Оригинальный проект будет реализован на просторах экопарка Ясно пол» уже к 2024 году. В планах амбициозных строителей - воссоздание совершенно особого поселения, состоящего из 30 уникальных домов, отличающихся не только своими формами, но и размерами. В каждом из этих домов разместят до пятнадцати гостевых комнат.

Для возведения зданий планируется использовать смесь бетона, арболита и других новаторских строительных материалов. Как сообщают архитекторы, использование такой смеси позволит достичь максимальной эффективности в теплоизоляции, пожарной безопасности и проницаемости для водяных паров.

Гениальный план разработал известный архитектор по имени Тотан Кузембаев. Мастер своего дела принял решение не закрывать стены зданий традиционной штукатуркой, предпочтя придать домам великолепный футуристический вид, создавая при этом столь необходимую теплую и уютную обстановку.