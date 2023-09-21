Жена-веганка поссорилась с мужем за то, что тот кормил сына мясом

По словам 32-летнего мужчины, его 33-летняя супруга решила придерживаться веганского образа жизни после просмотра документального фильма «Доминион» шесть лет назад. В ответ на ее просьбу, он перестал употреблять пищу животного происхождения. Позже женщина высказала желание, чтобы их 12-летний сын стал веганом. После консультации у диетолога, мужчина согласился с решением жены.

Все шло хорошо до нескольких месяцев назад, когда мужчина обнаружил в рюкзаке сына обертки от конфет и даже гамбургеры из Макдоналдса, которые тот приобретал на свои карманные деньги. Сын признался, что ему неловко и обидно есть веганскую пищу в присутствии своих друзей, и считает, что их конфеты и сендвичи с мясом куда вкуснее. Отец решил поддержать своего сына, не запрещая ему употреблять продукты животного происхождения. Дабы избежать траты карманных денег, отец стал самостоятельно приобретать еду для сына, сохраняя это в тайне от жены.

Однако, через некоторое время женщина обнаружила действия мужа и пришла в ярость. Она обвинила его в поддержке жестокости по отношению к животным и развращении мертвой едой сына. В результате женщина прекратила общение с мужем.