Жена-веганка поссорилась с мужем за то, что тот кормил сына мясом

По словам 32-летнего мужчины, его 33-летняя супруга решила придерживаться веганского образа жизни после просмотра документального фильма «Доминион» шесть лет назад. В ответ на ее просьбу, он перестал употреблять пищу животного происхождения. Позже женщина высказала желание, чтобы их 12-летний сын стал веганом. После консультации у диетолога, мужчина согласился с решением жены.
Все шло хорошо до нескольких месяцев назад, когда мужчина обнаружил в рюкзаке сына обертки от конфет и даже гамбургеры из Макдоналдса, которые тот приобретал на свои карманные деньги. Сын признался, что ему неловко и обидно есть веганскую пищу в присутствии своих друзей, и считает, что их конфеты и сендвичи с мясом куда вкуснее. Отец решил поддержать своего сына, не запрещая ему употреблять продукты животного происхождения. Дабы избежать траты карманных денег, отец стал самостоятельно приобретать еду для сына, сохраняя это в тайне от жены.
Однако, через некоторое время женщина обнаружила действия мужа и пришла в ярость. Она обвинила его в поддержке жестокости по отношению к животным и развращении мертвой едой сына. В результате женщина прекратила общение с мужем.
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