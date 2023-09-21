В Швейцарии запретили носить одежду закрывающее лицо

В Швейцарии парламент принял закон, запрещающий ношение одежды, скрывающей лицо. Поддержку данной инициативе на референдуме выразило большинство жителей этой европейской страны. Голосование прошло в начале 2021 года, и результаты показали, что 51% швейцарцев поддерживают запрет на ношение такой одежды. Предшествующим этому законодательному акту был принят соответствующий закон депутатами. В соответствии с этим законом, нарушение запрета может повлечь штраф в размере до тысячи франков или 1 116 долларов.
Как сообщает агентство Bloomberg, данную инициативу продвигали представители Свободной швейцарской народной партии. Однако она получила критику со стороны сторонников ислама. Пресс-секретарь женской исламской группы Purple Headcarves Инес аль-Ших заявила, что в Швейцарии паранджу носят всего около 30 женщин.
Стоит отметить, что во Франции в августе был запрещен образовательным учреждениям запрет на ношение традиционной мусульманской одежды - длинных платьев-абайи для школьниц. Министр образования Габриэль Атталь заявил, что целью этого запрета является невозможность определения религиозной принадлежности учеников по их внешнему виду.
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