Учительница из Германии скрывала от руководство свой блог на YouTube

Преподавательница из Германии, занимавшаяся ведением прокремлевского канала на YouTube, прибегала к трюкам, чтобы сохранять свою анонимность, что она успешно делала почти год, укрывая это от своих начальников. С помощью париков и очков она меняла свой внешний вид. В январе этого года ее обман был раскрыт, и выяснилось, что она была ведущей правоэкстремистского СМИ Compact, и наряду с этой работой она также преподавала в начальной школе.
Девушка, известная как Элиза В., также работала на местном телеканале Strausberg TV, где она уже не старалась скрывать свою настоящую внешность, которая отличалась от ее образа на YouTube (она была блондинкой с длинными волосами).
Compact было отнесено к крайне правым изданиям еще в 2021 году в рейтинге Федерального агентства по охране конституции Германии, сообщает Tagesspiegel. Bild пишет, что Compact TV распространяет прокремлевскую пропаганду, теории заговора и культивирует ненависть против правительства, исламских и еврейских организаций.
Министерство образования Бранденбурга заявило, что только в июле получило информацию о связях учительницы с изданием Compact.
После вскрытия этого обмана, учительницу освободили от должности педагога. Как отмечает Bild, ей удалось обмануть начальство и спецслужбы как минимум в течение года.
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