Затонувший храм Афродиты обнаружили у побережья Александрии

Внтури раскопок обнаружили керамику, бронзу, предметы которые датированы V веком до нашей эры привезены из Греции.

По информации Министерства туризма и археологии Египта, подводные раскопки происходили в древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир.

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