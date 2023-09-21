Медведь перекусил рядом с палаткой с мужчиной внутри. Видео

Мужчина, собиравший грибы и ягодны в Тюменском лесу решил отдохнуть. Поставив палатку он решил перекусить и подремать. На манящий запах еды вышел медведь. Мужчина не расстерялся, бросил жителю леса печенье, хлеб. Грибник спрятался в палатке, но не забыл заснять на телефон происходящее. Медведь полакамился, да и ушел восвояси.

Новости дня Опубликовано: 21.09.2023 12:35 284