Вышел трейлер фильма Бременские музыканты. Видео

Фильм "Бременские музыканты" выйдет на экраны 1 января 2024 года.

Съемки проходили в Подмосковье, Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, в Чечне и Ингушетии. В фильме снимались Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва и Дмитрий Дюжев, Юлия Пересилд. Режиссер фильма Алескей Нужный, а также продюсеры - Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков.

Фильм снят по мотивам одноименного мультфильма 1969 года. В официальном синопсисе говорится:

Они снова в сборе – самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пёс, Кошка, Осёл и самовлюблённый Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут ещё Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но весёлые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Фильм еще не вышел, но публика уже недовольна. Посмотревшие трейлер остались недовольны воплощением на экране животных, они по их мнению слишком отталкивающи, Впрочем, есть и положительные эмоции от просмотра.