Вышел трейлер фильма Бременские музыканты. Видео

Фильм "Бременские музыканты" выйдет на экраны 1 января 2024 года.
Съемки проходили в Подмосковье, Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, в Чечне и Ингушетии. В фильме снимались Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва и Дмитрий Дюжев, Юлия Пересилд. Режиссер фильма Алескей Нужный, а также продюсеры - Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков.
Фильм снят по мотивам одноименного мультфильма 1969 года. В официальном синопсисе говорится:
Они снова в сборе – самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пёс, Кошка, Осёл и самовлюблённый Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут ещё Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но весёлые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?
Фильм еще не вышел, но публика уже недовольна. Посмотревшие трейлер остались недовольны воплощением на экране животных, они по их мнению слишком отталкивающи, Впрочем, есть и положительные эмоции от просмотра.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.