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При повторном обрушении дома в Балашихе погибли спасатели

RG.ru, фото Metro Moscow
Опубликовано: 20.09.2023 15:34 0 171
При повторном обрушении дома в Балашихе погибли спасатели

Сегодня, в половине девятого утра Балашихе, в жилом девятиэтажном доме на Октябрьской улице произошел взрыв. 

Взрывной волной повреждены несколько этажей, пострадало не менее 10 квартир. В девятиэтажке обрушились третий, четвертый, пятый этажи и два балкона.Есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным взрыв произошел из-за бытового газа, погибло пять человек. Накануне взрыва жители вызывали газовиков, почуяв запах.

На месте трагедии работают спасатели МЧС. Стало известно, что при повторном обрушении дома погибли два спасателя. 

В 13:30 стало известно, что в жилом доме в Коньково на юго-западе Москвы произошел пожар на девятом этаже.  

RG.ru, фото Metro Moscow
Опубликовано: 20.09.2023 15:34 0 171
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