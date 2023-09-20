При повторном обрушении дома в Балашихе погибли спасатели

Сегодня, в половине девятого утра Балашихе, в жилом девятиэтажном доме на Октябрьской улице произошел взрыв.

Взрывной волной повреждены несколько этажей, пострадало не менее 10 квартир. В девятиэтажке обрушились третий, четвертый, пятый этажи и два балкона.Есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным взрыв произошел из-за бытового газа, погибло пять человек. Накануне взрыва жители вызывали газовиков, почуяв запах.

На месте трагедии работают спасатели МЧС. Стало известно, что при повторном обрушении дома погибли два спасателя.

В 13:30 стало известно, что в жилом доме в Коньково на юго-западе Москвы произошел пожар на девятом этаже.