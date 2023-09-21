Рэпера Оксимирона вновь оштрафуют

На суде в Куйбышевском районе Санкт-Петербурга будет рассмотрено административное дело по нарушению правил деятельности иностранного агента в отношении известного рэп-исполнителя Оксимирона (Оксимироном на самом деле является Мирон Федоров, чье имя было занесено в реестр физических лиц-иноагентов Министерством юстиции). Информацию об этом распространили из материалов суда со ссылкой на РИА Новости.

Оглашено, что рассмотрение данного дела было назначено на 5 октября. В отношении артиста возможно наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В прошлом месяце Куйбышевский суд Санкт-Петербурга уже вынес решение о наложении штрафа на рэп-исполнителя за публикацию материала в социальных сетях без пометки о его статусе иностранного агента. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Это касалось поста, который рэпер опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" 31 декабря прошлого года. В ходе судебного заседания было указано, что отсутствие соответствующей пометки привело к ограничению прав и свобод граждан на получение полной и достоверной информации.