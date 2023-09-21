Цифровой рубль появится в 2025

Цифровой рубль, внедряемый в пилотном режиме центральным банком России и 13 коммерческими банками, вскоре станет доступен гражданам страны в 30 розничных магазинах. Согласно информации, представленной Центральным банком, частные лица и предприятия смогут широко использовать цифровой рубль уже в 2025 году.

CBDC (Central Bank Digital Currency - центральный банковский цифровой валют) стали особенно популярны в странах, столкнувшихся с западными санкциями, поскольку они не только укрепляют финансовый надзор, но и обладают потенциалом стать альтернативой доллару. В связи со своим статусом финансовых инноваций, они легко адаптируются и могут предоставить эффективное решение для данных стран.

Цифровой рубль - форма национальной валюты. Банк Росси добавит ее к уже существующим способам платежа.