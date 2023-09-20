Обострение в Нагорном Карабахе: что происходило в Арцахе 20 сентября

Дайджест главных событий в Нагорном Карабахе 20 сентября

21:20 9 сентября Армия Азербайджана захватила более 60 боевых позиций армянских сил в Карабахе. Об этом сообщил глава пресс-службы азербайджанского Министерства обороны Анар Эйвазов.

Известно, что под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций формирований Вооружённых сил Армении.

13:00 20 сентября Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента договорились сегодня о прекращении огня с 13:00. Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщило, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00.

В ведомстве также озвучили условия, на которых достигнуто решение о прекращении огня: Расположенные в Карабахе формирования Вооружённых сил Армении и другие армянские формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Сдаётся всё вооружение и тяжёлая техника. Решено, что 21 сентября в городе Евлахе состоится встреча между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана.

13:10 Карабах — все. Первые реакции российских журналистов и военкоров на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе:

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today: Карабах — все.

Ксения Собчак, журналистка: Если это действительно станет капитуляцией, Пашиняна ожидают очень веселые дни.

Провоенный телеграм-канал Старше Эдды: Судя по всему, третья и последняя (по крайней мере в ближайшей перспективе) Карабахская война закончилась. Азербайджан добился своих целей военным путем. Интенсивность боев третьей карабахской войны примерно соответствовала интенсивности боев за отдельную лесополоску на второстепенном участке фронта СВО.

Автор провоенного телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников: Все, Нагорный Карабах капитулировал. Далее расформирование и полное разоружение армии обороны Нагорного Карабаха и вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха. Пашинян выполнил первое задание США. Но это только начало.

13:18 Договорённость о полном прекращении боевых действий между Азербайджаном и Нагорным Карабахом была достигнута при посредничестве российских миротворцев, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

13:23 Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Армянский премьер-министр надеется, что после прекращения огня российские миротворцы защитят гражданское население Нагорного Карабаха.

15:00 Десятки протестующих начали собираться у здания кабмина в центре Еревана после прекращения огоня. Собравшиеся скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

17:00 Опубликовано известие о том, что жители Армении в спешке покидают страну, в аэропорту столпотворение.

17:20 Журналист Михаил Ростовский считает, что цель Азербайджана превратить Армению в своего вассала. Алиев еще не закончил свой маневр.

Погибшие и пострадавшие в Карабахе

32 человека погибли.

Более 200 получили ранения в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Среди погибших есть гражданское население - 7 человек, из которых две детей, а также 35 пострадавших, включая 13 детей.