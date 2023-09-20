Трусливый кот спас семерых котят на пожаре

В одном из приютов в Орловской области произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС увидели такую картину. Кот по имени Трус организованно выводит семерых котят из горящего здания.

После того, как котята оказались в безопасности, кот по очереди стал их вылизывать.

Теперь у бесстрашного кота новое имя - Юлик.