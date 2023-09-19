Обострение в Нагорном Карабахе: что происходило в Арцахе 19 сентября

Коротко о событиях в Нагорном Карабахе на 19 сентября 2023 г.

В 12:24 19 сентября Азербайджан объявил "локальные контртеррористические операции целью восстановления конституционного порядка" в Нагорном Карабахе. По информации официальных лиц из региона, вооруженные столкновения происходят на всем протяжении конфликтной линии. В столице Степанакерте слышны звуки взрывов, а звучат также сирены воздушной тревоги.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что полное вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте являются единственным возможным путем к достижению мира в этом регионе.

Министерство обороны Армении в ответной позиции на заявление азербайджанского МИДа заявляет: «Мы неоднократно подчеркивали и повторяем, что республика Армения не имеет военных сил в Нагорном Карабахе». Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армянского населения Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Карабаха заявило, что Азербайджан осуществляет огонь по всей линии соприкосновения.

Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщает, что ситуация на границах республики относительно спокойная. Министерство иностранных дел страны назвало действия Азербайджана широкомасштабной агрессией.

По данным, поступившим, окрестности Степанакерта были обстреляны со стороны Азербайджана. В результате армянские комплексы зенитно-ракетной обороны "Тор" и "Бук" вблизи Степанакерта и станция электронной борьбы "Мортира" в селе Ашаги Отараг получили поражения.

Для эвакуации населения из опасных зон были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении, а Министерство иностранных дел страны призывает Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и российских миротворцев предпринять действия для прекращения военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь США должны решить, какие меры принять для регулирования ситуации в Карабахе.

В столице Армении, городе Ереване, начались массовые акции протеста. Участники полностью заблокировали все въезды на центральную площадь Республики и выкрикивают лозунги против премьера Пашиняна.

В 16:26 по московскому времени помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что главные цели операции почти достигнуты. Он отметил, что военные цели, определенные заранее, уже были нейтрализованы. Дальнейшие операции будут осуществляться точечно и в ограниченном масштабе, согласно заранее разработанному плану.

Администрация президента Азербайджана предупредила, что антитеррористические мероприятия будут продолжены, если незаконные вооруженные группировки в Карабахе не прекратят боевые действия.

"Чтобы прекратить антитеррористические операции, незаконные армянские вооруженные группировки должны поднять белый флаг, сдать все оружие и прекратить незаконный режим. В противном случае антитеррористические операции будут продолжены до конца", — говорится в заявлении администрации.

Руководство не признанной Нагорно-Карабахской Республики призвало Азербайджан прекратить огонь и начать переговоры, как сообщает армянское агентство "Арменпресс".

"Мы обращаемся к азербайджанской стороне с призывом к немедленному прекращению огня и началу переговоров с целью урегулирования ситуации".

Минздрав Карабаха сообщил о 80 раненых и 5 погибших в результате обстрелов Азербайджана. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева объявила о готовности азербайджанской стороны к проведению встречи с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах. Однако условием этой встречи является требование о прекращении деятельности "нелегальных армянских вооруженных группировок" и сдаче ими своего вооружения.Среди раненых — дети, пожилые люди и женщины

В 18:40 Минздрав Карабаха сообщил пяти погибших восьмидесяти раненых, в том числе дети и старики за сегодняшний день.

19:10 Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются, Азербайджан использует весь имеющийся арсенал оружия.

Заявления России относительно обостренной ситуации в Нагорном Карабахе:

- Представитель Министерства иностранных дел, Мария Захарова, заявила, что Россия призывает к прекращению огневых действий и дипломатическому разрешению ситуации. Все необходимые шаги для мирного урегулирования проблемы содержатся в трехстороннем заявлении руководителей Армении, Азербайджана и России. Она также опровергла заявления о предварительном предупреждении азербайджанской стороной о начале операции и напомнила официальное признание руководителями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

- Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, также отметил, что Москва призывает Ереван и Баку следовать трехсторонним документам. Главная задача сейчас - убедить стороны отказаться от применения силовых методов. Он подчеркнул, что пока нет информации о каких-либо угрозах для жизни российских миротворцев, что является важным приоритетом.

- Симоньян: никто никогда не помогал и не поможет Армении, кроме России.