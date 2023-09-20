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Новую игру Call Of Duty запретят в России

РБК
Опубликовано: 20.09.2023 18:38 0 118
Новую игру Call Of Duty запретят в России

Новую часть игры Call of Duty: Modern Warfare III могут запретить в продаже на территории РФ из-за насилия над русскими в самой игре.

Это может повлечь на подение доходов у продавцов, но они не хотят рисковать и распространять контент, который нарушает закон. 

Мировой релиз игры Call of Duty: Modern Warfare III назанчен на ноябрь 2023 года. Президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи заявил в своем обращении, решение было принято после просмотра нескольких новых тизеров к выходящей в свет игре, в которых явно присутствуют сцены насилия над гражданами Российской Федерации. В трейлере была показана сцена освобождения заключенных из тюрьмы, в числе которых узнается россиянин Владимир Макаров. В конце видео презентации можно увидеть террористов готовящие захват российского самолета, на телефон поступает сообщение: No russian. «Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», - сообщил изданию Хаддажи.

 

РБК
Опубликовано: 20.09.2023 18:38 0 118
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