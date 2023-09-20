В App Store появилось поддельное приложение Банка Тинькофф

Представители банка советуют быть внимательными и не скачивать данное приложение.

App Store «Тинькофф банка» - это приложение, которое было смоделировано с использованием имени TBank app. Между тем, не указано к какой кридитной организации TBank app относится.

В самом банке заявили, что «Тинькофф банк» не несет никакой ответственности за безопасность данных пользователей, кто установил TBank app на свое устройство.

Организация также указала, что официальное приложение Тинькофф можно установить только через сотрудника банка. Во время расследования, профессионалы в области финансов выявили пирамиду с 15 тысяч участников, что может привести к потере суммы в несколько сотен миллионов рублей.