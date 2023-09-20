Новая вспышка Covid-19 грозит россиянам

Показатель заболеваемости COVID-19 в России в период с 11 по 17 сентября вырос на 48% по сравнению с предыдущей неделей, по данным оперативного штаба, ответственного за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Согласно их отчету, на 100 тысяч населения пришелся индекс заболеваемости новым коронавирусом, равный 8,2. Это увеличение на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость повысилась в 70 субъектах Российской Федерации, включая 13 регионов, где она превышает среднюю по стране.

Также по информации оперативного штаба, на прошлой неделе умерли 14 человек.