Девушка из Уфы проглатила наушник во сне

По словам Айрата Рахматуллина, главы Министерства здравоохранения Башкирии, произошел инцидент с 15-летней школьницей из Уфы, которая случайно проглотила беспроводной наушник во время сна и оказалась в больнице.

По сведениям, девушка уснула с наушником в ухе, но через некоторое время проснулась от острой боли в горле. Она сразу заметила, что наушник исчез. Родители вызвали скорую помощь, и девушку доставили в больницу, где ей сделали рентген. В результате обследования наушник был найден в ее кишечнике.

"Наушник был обнаружен в кишечнике. Девушку немедленно госпитализировали в отделение детской хирургии. В данном случае оперативное вмешательство не потребовалось, и предмет естественным образом вышел из организма без осложнений", - пояснил Рахматуллин.