Певцу Игорю Николаеву сделали операцию на сердце.

15 сентября певца, композитора и поэта Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Издание Mash сообщило, что у артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Попав в больницу Николаев заявил прессе, что чувствует себя хорошо.

Вчера Игорю Николаеву сделана операция коронарного шунтирования, врачи отмечают состояние артиста, как критическое.

Между тем стало известно заявление певца Александра Серова о состоянии Игоря: "Все нормально, он лег просто диагностику сделать, как обычно. Человек ложится в больницу для того чтобы пощупать самого себя, что там у меня происходит".