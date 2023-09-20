Певцу Игорю Николаеву сделали операцию на сердце.
15 сентября певца, композитора и поэта Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Издание Mash сообщило, что у артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Попав в больницу Николаев заявил прессе, что чувствует себя хорошо.
Вчера Игорю Николаеву сделана операция коронарного шунтирования, врачи отмечают состояние артиста, как критическое.
Между тем стало известно заявление певца Александра Серова о состоянии Игоря: "Все нормально, он лег просто диагностику сделать, как обычно. Человек ложится в больницу для того чтобы пощупать самого себя, что там у меня происходит".
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