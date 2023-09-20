Около половины россиян уверено, что их не уволят с места работы

Согласно исследованию, проведенному порталом hh.ru, количество россиян, уверенных в безопасности своих рабочих мест, достигло рекордного уровня с начала 2021 года. Всего 39% опрошенных выразили такую точку зрения.

Опрос проводился с 26 июля по 31 августа с участием 10 тысяч человек. Результаты исследования были опубликованы РБК.

Среди тех, кто ищет работу в своей сфере деятельности, наиболее оптимистичными оказались сотрудники торговли и рабочий персонал. По данным hh.ru, количество вакансий в этих отраслях за год выросло на 52% и 62% соответственно.

Работники обслуживания уверены, что смогут найти новую работу в течение трех месяцев. Однако люди, занятые в сферах искусства и медиа, а также в IT-индустрии, считают поиск работы сложной задачей.

Портал также указывает на снижение интереса к поиску работы в интернете в первом полугодии этого года на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Интересно, что лишь в Северо-Кавказском регионе поисковые запросы о работе остались на уровне двухлетней давности.