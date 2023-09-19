Руины Иерихона в Палестине внесен в список всемирного наследия.

Учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесло руины Иерихона в данный список.

Один из самых древних городов человеческой цивилизации, Иерихон, неоднократно упоминается в Библии. По данным исследователей, городу более десяти тысячи лет, скорее всго был разрушен огромным ледяным метеоритом. Ученые пришли к выводу, что мощность взрыва была в тысячу раз больше, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Так же допускатся мнение о том, что данный факт мог послужить падению Содома и Гоморры.

Кроме Иерехона, организация внесла в список наследия Киев и Львов, как находящиеся под угрозой исчезновения.