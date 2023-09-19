Более трех с половиной тысяч россиян вышлют из Латвии

В понедельник 18 сентября представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе заявила о том, что 3600 русскоязычных жителей должны покинуть Латвию.
В местном законодательстве были внесены поправки, согласно которым граждане Российской Федерации, обладающие постоянным местом жительства в Латвии, теперь должны получить сертификат, подтверждающий владение латышским языком на уровне A2.
По словам Розе, около 3600 россиян не подали заявления для прохождения тестирования. Тем, кого это касается, будет отправлено уведомление о необходимости покинуть Латвию в течение 90 дней.
В то же время, 14 сентября Сейм большинством голосов утвердил поправки к закону об иммиграции, которые увеличивают срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное место жительства на два года, однако заявление для прохождения тестирования все равно должно быть подано не позднее 31 декабря 2023 года. Исключение сделано для людей старше 75 лет, которым не требуется сдавать экзамен.
Это решение вызвало реакцию Организации Объединенных Наций, которая заступилась за защиту россиян после введения запрета на обучение на русском языке в школах Латвии. Организация назвала такие действия дискриминацией и нарушением прав человека.
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