Найдены считавшиеся утерянными часы Джона Леннона

О судьба часов модели Patek Philippe Ref. 2499 Perpetual Calendar Chronograph не было ничего ивзестно в течении последних сорока лет.

Вдова музыканта Йоко Оно утверждает, что подарила эти часы в день его сорокалетия, то есть за пару месяцев до его гибели. Леннон успел несколько раз сфотографироваться с ними, а после смерти часы таинственным образом исчезли.

В 2014 году в руках итальянского коллекционера оказалась данная модель часов, тот заинтересовался происхождением своей находки. Узнав о найденной пропаже Йоко Оно начала юридическое разбирательство. Коллекционер в свою очередь заявлет о том, что Йоко не подавала заявление в полицию о пропаже в течении трех лет, как того требует законодательство штата Нью-Йорк. В июне 2023 года суд Женевы подтвердил версию, часы принадлежали Джону Леннону и по закону владельцем должна быть Йоко. Итальянский коллекционер подал апеляцию.

Кому в итоге достанется раритет, Йоко или коллекционеру из Италии, установит суд. Отмечается, что на аукционе цена этих часов может достигнуть фантастической суммы.