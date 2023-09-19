Найдены считавшиеся утерянными часы Джона Леннона

О судьба часов модели Patek Philippe Ref. 2499 Perpetual Calendar Chronograph не было ничего ивзестно в течении последних сорока лет.
Вдова музыканта Йоко Оно утверждает, что подарила эти часы в день его сорокалетия, то есть за пару месяцев до его гибели. Леннон успел несколько раз сфотографироваться с ними, а после смерти часы таинственным образом исчезли.
В 2014 году в руках итальянского коллекционера оказалась данная модель часов, тот заинтересовался происхождением своей находки. Узнав о найденной пропаже Йоко Оно начала юридическое разбирательство. Коллекционер в свою очередь заявлет о том, что Йоко не подавала заявление в полицию о пропаже в течении трех лет, как того требует законодательство штата Нью-Йорк. В июне 2023 года суд Женевы подтвердил версию, часы принадлежали Джону Леннону и по закону владельцем должна быть Йоко. Итальянский коллекционер подал апеляцию.
Кому в итоге достанется раритет, Йоко или коллекционеру из Италии, установит суд. Отмечается, что на аукционе цена этих часов может достигнуть фантастической суммы.
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