Детективы-любители расскрыли преступление 54-летней давности

Детективы из организации The Case Breakers (Расскрыватели дел) сообщили о расскрытии дела полувековой давности.

В конце 1960-х в Калифорнии прошла серия преступлений. Неизвестный маньяк нападал на молодые пары, наносил им ножевые и огнестрельные ранения. Преступника так и не поймали, в официальных расследованиях он значился под кличкой "Зодиак". Мужчина посылал в местную прессу письма, в которых были загадочные символы и подпись "Зодиак".

Недавно детективы-любители обнаружили рядом со старым домом, где проживал ветеран ВВС Фрэнсис Порт, символ Зодиака, на деревянном столбе. Символ нанесен в круг с крестом внутри.

Фрэнсис проходил по делу, но улик оказалось мало, впрочем пасынок Порта, Крис Эйвери признался, что знал о преступлениях отчима, но испугавшись мести с его стороны в полицию на него не донес.

Томас Кольбер, глава организации The Case Brakers утверждает, что расшифровал странные послания, в них спрятана информация о жертвах.

Фрэнсис Порт был арестован в 2016 году за попытку убийства жены, которую он якобы скинул с лесницы, суд признал его невменяемым. "Зодиак" скончался в возрасте 80-ти лет.