В Кувейте зафиксирован самый короткий брак

Трёхминутные супружеские отношения действительно могут быть претендентами на невесёлый рекорд.

Этот брак, вступивший в силу и быстро закончившийся в Кувейте, считается самым коротким в истории страны. Оказалось, что причиной расставания была маленькая неловкость, которая привела к столкновению супругов. Вместо того чтобы прийти на помощь и выразить сочувствие, муж неудержимо засмеялся и, к тому же, обозвал жену глупой.

Возмущенная насмешками, женщина немедленно обратилась к судье, который только что объявил их мужем и женой, и настояла на аннулировании брака. Решение вступило в силу тут же.

Обсуждая этот необычный случай, многие выступают на стороне обиженной женщины, и, несомненно, соглашаются с тем, что брак, лишенный взаимного уважения, предрешён к провалу.