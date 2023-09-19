Минпросвещения проверит ситуацию с запретом детям выходить во время урока по нужде

Екатерина Мизулина, глава безопасного интернета и член Общественной палаты России потребовала у Мипросвещения разобраться в неприятной ситуции в школах, когда учителя запрещают выходить во время уроков в туалет.
Мизулина написала в своем телеграм-канале, что получила более 650 сообщений от школьников и родителей.
Ученики сообщили о том, что учителя их "троллят" и высмеивают, когда они просятся в туалет: требуют справку о заболевании энурезом, советуют носить подгузники, не выпускают до перемены.
Многие школьники, так же жалуются на курильщиков в туалетах и терпят до дома, чтобы не травится дымом.
Екатерина Мизулина подчеркнула, что запрет на выход из класса по уважительной причине не имеет законных оснований.
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