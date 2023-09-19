Ученым стало известно, что испытывает человек приостановке сердца

Ученые из Болгарии, Америки и Великобритании выяснили, что при остановке сердца, человек может испытывать широкий диапазон чувств, от боли до спокойствия.

Врачи провели исследования результатов 567 реанимаций, во время остановки сердца были замеряна электрическая активность мозга.

Опросив 28 из 53 выживших в ходе операции пациентов стало известо, что многие из них чувствовали боль, давление в области грудной клетки, слышали речь врачей. Кто-то почувтсвовал состояния спокойствия и блаженства.

Еще несколько человек рассказали об ощущении отделения от собственного тела. В этот момент они видели неопределенные фигуры и силуэты или погружались в сон.