Ученые создали бактерию, которая уничтожает пластик в воде

Американские биоинженеры создали генетически модифицированный микроорганизм, он легко справляется с пластиком в соленой воде. Исследователи надеятся, что бактерия поможет избавится от мусора в тихоокеанском пятне.

При разработках были выведены два вида бактерий, первый отлично чувствует себя в воде, второй же создает ферменты, которые расщипляют опасный материал.

В ходе эксперимента бактерия Ideonella sakaiensis показала способность уничтожать полиэтилентерефталат при температуре + 30 градусов Цельсия.

Ранее было предсказано, что в 2060 году в океане будет больше пластика, чем китов.