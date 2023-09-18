Сотовые операторы не будут брать плату за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба обязала российских сотовых оператов отменить плату за раздачу интернета.
В ФАС заявили, что взимая деньги за раздачу траффика, сотовые компании навязывают своим клиентам услуги связи, которые им не выгодны. В августе 2023 начали поступать жалобы абонентов на операторов, которые взимали дополнительную плату. В то же время компании не смогли найти логического основания для технологического и экономического побора денег с клиентов.
В течении месяца все сотовые операторы прекратят снимать деньги клиентов за раздучу интернет траффика и обязаны не допускать подобных поборов в будущем.
В апреле 2023 года компания МТС первой ввела платную раздачу интернета. Клиенты получили сообщение, что, для того чтобы раздать интрнет, абоненты могут подключить 50 Гб за 49 рублей. Таким образом раздавая интернет каждый день, в месяц сумма бы составила 1500 рублей, к сумме абонентской платы по договору подключения.
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