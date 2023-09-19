Космическая станция из Индии приступила к изучению Солнца

На сайте Индийской организации космических исследований (ISRO) было объявлено, что Индийская миссия, включающая поездку станции к Солнцу, успешно приступила к сбору научных данных.

Специальные датчики аппарата Aditya-L1, известные как STEPS, в настоящее время измеряют надтепловые и энергичные ионы и электроны. Их задача - предоставить исследователям информацию о происхождении, ускорении и анизотропии солнечного ветра, а также о других явлениях космической природы.

Эти измерения будут проводиться во время фазы полета миссии Aditya-L1, по мере ее продвижения к точке L1 Солнце-Земля. Они будут продолжаться, как только космический аппарат прибудет на заданную орбиту.

Это первая миссия такого рода в Индии, и станция будет путешествовать в течение четырех месяцев, пройдет 1,5 миллиона километров и достигнет точки L1, где силы гравитации Земли и Солнца будут равными, что позволит непрерывно наблюдать Солнце без необходимости учитывать затмения.