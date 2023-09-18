64-летняя тик-токерша рассказала, как выглядеть на 20 лет меньше

Харра Браун, 64-летняя блогерша сети TikTok, разоблачила секрет своей молодости и свежести внешности, сообщает газета The Sun.

На фоне удивления зрителей, вызванного молодостью Браун, женщина решила поделиться своими секретами по сохранению молодости и хорошего здоровья. Ее знакомые утверждают, что она выглядит на целых двадцать лет моложе своего возраста.

Харра Браун объяснила, что ее потрясающая физическая форма и молодой внешний вид являются результатом постоянных тренировок в спортзале. Без оглядки на возраст, она стала серьезно заниматься спортом лишь в 61 год, сразу после разрыва отношений со своим партнером. В настоящее время она регулярно тренируется на протяжении трех дней в неделю, сочетая силовые упражнения с подъемами груза.

"Достижение такой формы было лучшим решением для моего ума, тела и духа. Это действительно трудно, но стоит каждой капли пота", - заявила Харра Браун.