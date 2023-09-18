В Уганде мужчина женился на семи невестах

Бизнесмен из Уганды одновременно сыграл свадьбу с семи девушками и останавливаться на этом не собирается.

Праздничная церемония 43-летнего Хабиба Нсиконнене и его семи избранниц прошла 10 сентября в районе Накифума, округ Муконо, Уганда. Церемония происходила следующим образом. Сначала богатый жених отправил своих невест в салоны красоты, откуда их и гостей торжества доставили на церемонию 40 машин и 30 мотоциклов. После брачной клятвы верности Фатума, Мриам, две Аиши, Зайна, Рашида и Шанифа совершили торжественное шествие в сопровождении велосипидистов.

Счастливый муж родился в семье, где традиционно было многоженство. Хаби заявил прессе, что чувства он испытывает ко всем избранницам. Несмотря на то, что жених нарушил мусульманские правила многоженства (можно иметь не более четырех жен), он не собирается останавливатьс на достигнутом и будет искать новых невест.