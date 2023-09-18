Детям предложили выбрать президента из сказочных персонажей

Для учащихся первых и вторых классов будут проведены внеурочные занятия "Разговоры о важном", которые посвящены 30-летию Центризбиркома РФ.

Для того, чтобы дети могли разбираться в нюансах избирательной системы и процессе голосования, им будет предлжено выбрать президента из: Крабас-Барабаса, Золушки, Винни-Пуха, Лисой Алисой, Бабой Ягой.

У кажого кандидата в сказочные президенты есть своя предвыборная программа. Например, программа Крабаса-Барабаса: "Я все смогу, я все сделаю. Жизнь - это кукольный театр, в котром у каждой куклы есть свое назначение. Я организую большую сцену и хорошую зарплату". Или Винни-Пух: "У меня отличная команда. Я все достану, все сделаю для вас. Горшочек меда и воздушный шарик каждому избирателю". Золушка: "Я думаю, что, если каждый из нас будет трудиться, помогать друзьям, то наша жизнь станет лучше".

В игровой форме дополнительные занятия-выборы пройдут в российских школах 25 сентября.